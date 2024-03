Der saudische Klub gewinnt zum 28. Mal in Serie. Das ist laut den Statistiken noch keinem Erstligisten gelungen.

28 Siege in Folge

Legende: «Unglaubliche Leistung» Jubel bei den Al-Hilal-Spielern (Aleksandar Mitrovic links, Malcom leicht verdeckt). Imago/MB Media Solutions

Al-Hilal schlug am Dienstagabend Ligakonkurrent Al-Ittihad im Rahmen der asiatischen Champions League mit 2:0. Es war wettbewerbsübergreifend der 28. Sieg de suite für das Team aus der Hauptstadt Riad.

Seit Beginn der Aufzeichnungen hat dies weltweit kein Team aus einer höchsten Liga geschafft. Den bisherigen Rekord von 27 Siegen hielten The New Saints. Die Waliser vollbrachten das Kunststück in der Saison 2016/17. Davor hatte die Bestmarke während 45 Jahren bei Ajax Amsterdam gelegen (26).

Hohe Investitionen

«Das ist wirklich eine unglaubliche Leistung. Ich will allen im Klub für ihren Anteil an diesem Siegesrekord danken», sagte Al-Hilals Coach Jorge Jesus. Der Klub gehört dem kapitalkräftigen saudischen Public Investment Fund.

Vor der Saison gab Al-Hilal 350 Millionen Euro für neue Spieler aus, unter anderem für den Brasilianer Neymar, dessen Landsmann Malcom (der am Montagabend das 2:0 erzielte) und Aleksandar Mitrovic. Neymar war nur bei 2 Spielen am Rekord beteiligt – er fällt seit einem im Oktober erlittenen Kreuzbandriss aus.