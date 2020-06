Legende:

Gut gebrüllt

Kein Tor in der ersten, gleich 6 Treffer in der zweiten Halbzeit. Borussia Dortmund gelang es in Paderborn, den berühmten Schalter umzulegen. «Ich habe in der Kabine fast nichts gesagt, nur einen Satz», verriet BVB-Coach Lucien Favre am «Sky»-Mikrofon. «Wir müssen so weitermachen», lautete die knappe Ansprache des Schweizers.

