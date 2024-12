Legende: Liess im 9. Serie-A-Spiel zum 10. Mal keinen Gegentreffer zu Yann Sommer. Imago/IPA Sport

Inter Mailand hat dank einem 3:0-Sieg in Cagliari – mindestens vorübergehend – die Tabellenführung von Atalanta Bergamo, das am Samstagabend bei Lazio Rom gastiert, übernommen. Alessandro Bastoni eröffnete das Skore auf Sardinien in der 53. Minute mit einem sehenswerten Kopfball. Lautaro Martinez doppelte in der 71. Minute nach, bevor Hakan Calhanoglu mit einem Penalty 7 Minuten später alles klar machte.

Yann Sommer überzeugte mit einer starken Intervention nach einer guten Stunde und blieb damit als erster Torhüter in der Serie A zum 9. Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Wettbewerbsübergreifend steht der 36-Jährige diese Saison gar bereits bei 14 «Clean Sheets».

Auch Sohm siegt

Mit Simon Sohm feierte auch der 2. Schweizer, der am Samstag im Einsatz stand, einen Sieg. Mit Parma jubelte er in der 98. Minute über den späten 2:1-Siegtreffer gegen Schlusslicht Monza.

