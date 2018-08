Für Tottenham Hotspur ging am Montagabend eine schwarze Serie zu Ende: Nach über 4 Jahren feierten die «Spurs» erstmals wieder einen Sieg im Old Trafford bei Manchester United. Die Gäste aus London setzten sich gegen den Zweiten der abgelaufenen Saison mit 3:0 durch.

Die Entscheidung in der unterhaltsamen Partie fiel kurz nach der Pause:

50. Minute: Harry Kane köpfelt eine Ecke von rechts unhaltbar in die weite Ecke.

Harry Kane köpfelt eine Ecke von rechts unhaltbar in die weite Ecke. 52. Minute: 2 Zeigerumdrehungen später verwertet Lucas Moura eine flache Hereingabe von Christian Eriksen eiskalt.

Die Probleme in der United-Defensive waren auch in der Folge augenfällig. Nur dank eines einmal mehr starken David de Gea blieb das Heimteam im Spiel. In der 84. Minute war der Spanier dann aber erneut machtlos. Lucas schnappte sich am gegnerischen Sechzehner den Ball und krönte seinen starken Auftritt mit seinem 2. Treffer zum 3:0-Endstand.

Punktemaximum für Tottenham

Dank dem Sieg steht Tottenahm nach 3 Runden weiterhin mit dem Punktemaximum da. Bei der United dürfte die Kritik an Trainer José Mourinho derweil immer lauter werden.