Legende: Ilkay Gündogan Er behielt vom Penaltypunkt die Nerven. imago images

In Abwesenheit von Leader Liverpool, das zur selben Zeit den Final der Klub-WM in Doha bestritt, hat sich Manchester City bis auf einen Punkt dem zweitplatzierten Leicester City angenähert. Für die «Skyblues» gab es im Verfolger-Duell in der 18. Runde einen 3:1-Sieg. Der Rückstand auf Liverpool beträgt damit bei einer Partie mehr 11 Punkte.

Jamie Vardy hatte Leicester sehenswert in Führung gebracht (22.). Riyad Mahrez (30.) und Ilkay Gündogan per Penalty (43.) führten die Wende herbei. Nach dem Seitenwechsel sorgte Gabriel Jesus (69.) für die Vorentscheidung.

Arsenal sieg- und torlos

Arsenal findet hingegen weiterhin nicht aus dem Mittelmass heraus. In Liverpool gegen Everton erreichten die «Gunners» in der 18. Runde lediglich ein 0:0. In den letzten 10 Runden der Premier League konnte Arsenal nur gerade einen Sieg einfahren – beim 3:1 gegen West Ham.

Ein Lichtblick im Spiel von Arsenal, bei dem Granit Xhaka im defensiven Mittelfeld die ganze Partie bestritt, war der erst 18-jährige Martinelli. Der links in der Offensive spielende Brasilianer erarbeitete sich unmittelbar vor der Pause Arsenals beste Chance. Er verzog den Schuss aus guter Position knapp.

Am Sonntag werden die interimistisch tätigen Coaches Fredrik Ljungberg und Per Mertesacker, zwei ehemalige, langjährige Arsenal-Spieler, das Zepter dem Spanier Mikel Arteta übergeben, dem effektiven Nachfolger des entlassenen Unai Emery. Bei Everton wiederum übernimmt Carlo Ancelotti.

Almiron schiesst Newcastle zum Sieg

Mit Fabian Schär über die volle Distanz feierte Newcastle United den 7. Saisonsieg. Miguel Almirón sorgte mit seinem Tor in der 83. Minute für die 3 Punkte. Die 1:2-Niederlage von Norwich gegen Wolverhampton verpassten Tim Klose und Josip Drmic verletzt.

Sendebezug: Radio SRF 1, Abendbulletin, 21.12.2019 17:55 Uhr