Legende: Mainz, wie es singt und lacht Jean-Paul Boëtius wird für sein 2:2 gefeiert. imago images

Der Karneval in Mainz nimmt Fahrt auf: Das in speziellen Trikots spielende Team von Silvan Widmer feierte einen verdienten 3:2-Sieg gegen den Tabellen-3. Leverkusen.

Ein Doppelschlag zweier kurz zuvor eingewechselter Spieler brachte innert 4 Minuten die späte Wende. Der Ex-Basler Jean-Paul Boëtius traf in der 84. Minute per Direktabnahme zum 2:2, Marcus Ingvartsen legte nach (88.).

Schick macht die 20 voll

Zuvor waren die Gäste zweimal in Führung gegangen. Patrik Schick hatte für die von Gerardo Seoane gecoachte «Werkself» in der 1. Halbzeit entgegen dem Spielverlauf zum 1:0 getroffen. Es war sein 20. Tor in dieser Saison. Nach dem Ausgleich per Freistoss von Aaron Martin erzielte Mainz das vermeintliche 2:1. Doch der Treffer von Karim Onisiwo wurde wegen Abseits aberkannt. Auf der anderen Seite netzte Lucas Alario zum 2:1 Leverkusens ein.

Nach 1 Remis und 4 Siegen war es für Bayer die 1. Niederlage in diesem Jahr. Dortmund könnte den Vorsprung in der Tabelle am Sonntag auf 8 Zähler ausbauen.