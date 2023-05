Legende: Behielt beim späten Penalty die Nerven Marius Bülter. imago images/RHR-Foto

Ein Leibchenzupfer entschied die Partie in Mainz in der Nachspielzeit. Verteidiger Anthony Caci, der in der 86. Minute Edimilson Fernandes ersetzt hatte, hielt Marius Bülter im Strafraum zurück. Den fälligen Elfmeter nach VAR-Konsultation verwertete der Schalke-Stürmer mit seinem zweiten Treffer des Abends gleich selbst zum vielumjubelten 3:2-Endstand. Es lief die 102. Minute in einem am Schluss dramatischen Spiel.

Die Gastgeber hatten zuvor zweimal auf einen Rückstand reagieren können. Schalke (bis 79. mit Cédric Brunner, ohne Michael Frey) rückt dank des dritten Sieges in den letzten vier Bundesliga-Partien vorerst auf Platz 14 und einen Nichtabstiegsrang vor.

Mainz verlängert mit Captain Widmer Box aufklappen Box zuklappen Nati-Verteidiger Silvan Widmer hat seinen Vertrag bei Mainz 05 vorzeitig bis Sommer 2026 verlängert. Der ursprüngliche Kontrakt lief bis 2024. Der momentan am Sprunggelenk verletzte Mainzer Captain wurde vor der Partie gegen Schalke von den Fans mit Sprechchören gefeiert.

Leverkusens Serie endet im Derby

Im zweiten Freitagsspiel bezog Leverkusen nach 14 Pflichtspielen ohne Niederlage eine schmerzhafte 1:2-Derby-Pleite gegen Köln. Alle Treffer fielen in der ersten Halbzeit, wobei Davie Selke auf Seiten der «Geissböcke» mit einem Doppelpack glänzte. Im Kampf um einen Champions-League-Platz erlitt Leverkusen einen Rückschlag.

Audio Alonso: «Das Spiel war eng» (ARD, Torge Hidding) 02:08 min Bild: imago/Revierfoto abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden.