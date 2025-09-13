Manuel Akanji erlebt bei seinem Debüt für Inter Mailand ein Wechselbad der Gefühle. Am Ende jubelt jedoch Juventus.

Legende: Stand direkt in der Startelf Manuel Akanji. IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto

Nach nur wenig Anlaufzeit stand Manuel Akanji für Inter am 3. Spieltag der Serie A direkt in der Startelf. Beim prestigeträchtigen «Derby d'Italia» auswärts bei Juventus Turin verteidigte der Nati-Spieler an der Seite von Francesco Acerbi und Alessandro Bastoni, dahinter stand Yann Sommer im Tor.

Zu überzeugen vermochte diese Defensive aber nicht. Zur Pause lag Inter mit 1:2 zurück, gerade beim ersten Gegentreffer sah die Abwehr alles andere als sattelfest aus.

Brüder treffen

Nach der Pause drehten die Mailänder dann die Partie dank Hakan Calhangolu (65.) und Marcus Thuram (76.). Doch das liess Marcus Thurams jüngerer Bruder Khephren Thuram nicht auf sich sitzen. In der 83. Minute traf auch er und sorgte damit für den neuerlichen Ausgleich.

Doch damit nicht genug. In der Nachspielzeit sorgte Vasilije Adzic mit dem 4:3 tatsächlich noch für den Turiner Sieg. Gleich 4 Gegentore – so hatte sich Akanji seine Premiere sicher nicht vorgestellt. Viel Zeit zur Aufarbeitung bleibt nicht, am Mittwoch steht das Duell in der Champions League bei Ajax Amsterdam an.

