Das Spitzenspiel zwischen Leverkusen und Dortmund hielt, was es versprach. Das Heimteam siegte mit 4:3.

Dortmund verliert Spektakel-Spiel in Leverkusen

2:2 zur Pause, 4:3 am Schluss, drei aberkannte Tore, ein Treffer der Marke Extraklasse, zwei Pfostenschüsse: Dortmunds Gastspiel in Leverkusen hatte es in sich. Der BVB verpasste es, zumindest vorübergehend punktemässig zu Leader Bayern München aufzuschliessen.

Bailey und Bender mit Doppelschlag

82 Sekunden brauchte Leverkusen, um zwischen der 81. und 82. Minute einen 2:3-Rückstand zum 4:3 zu wenden. Leon Bailey und Lars Bender sorgten mit ihren Treffern dafür, dass eine sonst schon nervenaufreibende Partie vollends auf den Kopf gestellt wurde.

Heisse Szenen hatte es zuvor allein in der zweiten Halbzeit am laufenden Band gegeben:

54. Minute: Jadon Sancho trifft zum vermeintlichen 3:2 für Dortmund, dem Treffer ging aber ein Foul von Giovanni Reyna voraus.

Jadon Sancho trifft zum vermeintlichen 3:2 für Dortmund, dem Treffer ging aber ein Foul von Giovanni Reyna voraus. 59. Minute: Reyna nimmt von der Strafraumgrenze Mass, sein Schuss landet aber am Pfosten.

Reyna nimmt von der Strafraumgrenze Mass, sein Schuss landet aber am Pfosten. 63. Minute: Kai Havertz läuft alleine auf BVB-Hüter Roman Bürki zu und trifft ebenfalls nur das Aluminium.

Kai Havertz läuft alleine auf BVB-Hüter Roman Bürki zu und trifft ebenfalls nur das Aluminium. 64. Minute: Raphaël Guerreiro erzielt doch noch das verdiente 3:2 für Dortmund.

Durch Emre Cans wuchtigen Distanzschuss ins Lattenkreuz zum 2:1 waren die Dortmunder scheinbar schon in der ersten Halbzeit auf die Siegesstrasse eingebogen (33.). Doch Doppeltorschütze Kevin Volland hatte kurz vor der Pause wieder ausgeglichen (43.).

Legende: Visier ganz genau eingestellt Emre Can nimmt Mass und trifft zum 2:1. imago images

Die erneute Niederlage nach dem Pokal-Aus gegen Werder Bremen unter der Woche dürfte den Druck auf Trainer Lucien Favre noch einmal erhöhen. Mönchengladbach könnte den BVB am Sonntag von Rang 3 verdrängen.

