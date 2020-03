Ajax Amsterdam lässt den Vertrag mit Abdelhak Nouri auslaufen, will sich aber weiter um seinen hirnverletzten Ex-Spieler kümmern.

Bild 1 / 5 Legende: Abdelhak Nouri Der Ajax-Spieler erlebte ein tragisches Karriere-Ende. Getty Images Bild 2 / 5 Legende: Testspiel im Juli 2017 Nouri spielte im Zillertal gegen Werder Bremen von Anfang an. Getty Images Bild 3 / 5 Legende: Herz-Rhythmus-Störungen Nouri setzte sich zunächst auf den Boden und legte sich dann hin. Dass er um sein Leben kämpft, wurde zu spät erkannt. Getty Images Bild 4 / 5 Legende: Reanimation Etwa eine Minute verging, bis die Ärzte auf den Rasen kamen und Nouri wiederbelebten. Nouris Gehirn blieb zu lange ohne Sauerstoff. Getty Images Bild 5 / 5 Legende: Lange im künstlichen Koma Nouri wurde sofort ins Spital von Innsbruck geflogen. Insgesamt blieb er gut ein Jahr im künstlichen Koma. Getty Images

Ajax' Abdelhak Nouri war am 8. Juli 2017 im Zillertal/AUT bei einem Testspiel gegen Werder Bremen zusammengebrochen und hatte einen Herzstillstand erlitten.

Lösung wird gesucht

Aus einer mangelhaften Versorgung resultierten dauerhafte Hirnschäden, da das Gehirn Nouris über längere Zeit nicht mit Sauerstoff versorgt war. Seither hat Ajax Amsterdam weiter den Lohn gezahlt, nun läuft Nouris Vertrag aber aus. Ajax muss diesen formell kündigen, sonst läuft der Kontrakt automatisch weiter.

Der Rekordmeister steht mit der Familie wegen einer Lösung für die Zukunft in Kontakt. Nach Jahren im Spital befindet sich Nouri zuhause in einem für seine Bedürfnisse adaptierten Raum.

Appie geht es gut. Also so gut wie möglich. Er liegt nicht mehr im Koma.

Erst vor wenigen Tagen hat Nouris Bruder Abderrahim über den Gesundheitszustand berichtet. «Es geht ihm gut. Also so gut wie möglich», sagte er. Nouri wird an 7 Tagen die Woche rund um die Uhr von der Familie betreut. «Er liegt nicht mehr im Koma. Er ist wach, er schläft, er niest, er isst, er rülpst, aber er kommt nicht aus dem Bett heraus», führte der Bruder aus.