Legende: Da fehlt doch was? Das Kassam-Stadium in der Universitätsstadt Oxford. imago images/Shutterstock

Im 12'500 Zuschauer fassenden Kassam Stadium, das nur drei statt vier Tribünen aufweist und an der Kopfseite quasi «nackt» ist, kann es ganz schön zugig werden. Es beherbergt den drittklassigen Klub Oxford United, der am Montagabend im FA Cup gegen Arsenal antritt.

Wenig erinnert an die Saison 1985/86, als der jetzige Tabellen-15. der League One dank eines 3:0 über die Queens Park Rangers überraschend den Ligacup gewann und sich nach zwei Aufstiegen in Folge den Klassenerhalt in der obersten englischen Spielklasse sicherte.

Dies unter anderem auch dank des einzigen Sieges über Arsenal in der 130-jährigen Klubgeschichte: Der Gast aus London wurde gleich mit 3:0 nach Hause geschickt.

Xhaka und Co. winkt Duell mit City

Natürlich ändert das nichts daran, dass Nati-Captain Granit Xhaka und seine Kollegen bei der Neuauflage als haushohe Favoriten antreten. Der Leader der Premier League würde bei einem Sieg in der nächsten Runde auf Liga-Verfolger Manchester City treffen – ein Duell, das sich die «Gunners» wohl kaum entgehen lassen wollen.