Shaqiri trifft, Liverpool bleibt an City dran

Nach dem Sieg von Manchester City am Vortag war Liverpool gefordert. Und das Team von Coach Jürgen Klopp hielt dem Druck stand. Nach einem 0:1-Rückstand gewannen die «Reds» in Burnley mit 3:1. Xherdan Shaqiri traf in der Nachspielzeit zum Endstand. Liverpool liegt damit weiterhin nur zwei Punkte hinter dem ebenfalls noch ungeschlagenen Leader Manchester City.

Liverpool, bei dem Shaqiri durchspielte, wendete die Partie binnen weniger Minuten. James Milner (62.) und Roberto Firmino (69.) stellten auf 2:1. Shaqiri schloss schliesslich in der 92. Minute einen Konter eiskalt ab und markierte sein 3. Meisterschaftstor.

2:2 im Old Trafford – Chelsea patzt

Die Verfolger von Liverpool schlugen sich unterschiedlich. Tottenham bezwang Southampton souverän (3:1), Chelsea hingegen unterlag Wolverhampton 1:2. Im Knüller trennten sich Manchester United und Arsenal 2:2. Zweimal gingen die «Gunners» in Führung, zweimal konnte das Mourinho-Team reagieren. Granit Xhaka fehlte gesperrt, Stephan Lichtsteiner wurde für den verletzten Rob Holding nach 35 Minuten eingewechselt.