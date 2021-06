Bei Borussia Dortmund stehen mit Roman Bürki und Marwin Hitz bereits zwei Schweizer Torhüter unter Vertrag. Nun macht Gregor Kobel aus dem Duo ein Schweizer Trio. Der 23-Jährige unterzeichnete beim BVB einen Vertrag bis im Sommer 2026.

Dortmund gab die Verpflichtung von Kobel am Montagnachmittag bekannt. Der Transfer des Schweizers hatte sich bereits seit Tagen abgezeichnet.

Kobel kommt – geht nun Bürki?

In der Medienmitteilung des BVB wird Sportdirektor Michael Zorc folgendermassen zitiert: «Wir freuen uns sehr, dass sich Gregor Kobel für Borussia Dortmund entschieden hat. In ihm sehen wir grosses Potenzial. Gregors Zielstrebigkeit, sein Ehrgeiz und seine Konstanz sind bemerkenswert, das Profil seines Torhüterspiels passt zu uns.»

Der Zuzug von Kobel bedeutet wohl auch, dass ein anderer Schweizer Goalie Dortmund in diesem Sommer noch verlassen wird. Einiges deutet dabei auf Bürki hin, welcher in der Rückrunde seinen Stammplatz an Hitz verloren hatte.