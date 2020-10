Erling Haaland, wer sonst, sorgte für die verdiente Führung nach 31 Minuten für Borussia Dortmund im Heimspiel gegen Freiburg. Marwin Hitz, der den angeschlagenen Roman Bürki im Dortmunder Tor vertrat, erlebte einen ruhigen Nachmittag. Für die 2:0-Führung sorgte kurz nach dem Seitenwechsel Emre Can. In der 66. Minute war dann erneut Haaland zur Stelle, der den Ball humorlos in die Maschen zum 3:0 hämmerte. In der Nachspielzeit legte der BVB noch einen drauf. Haaland bediente den eingewechselten Felix Passlack, der mit seinem ersten Bundesligator den 4:0-Endstand erzielte. Neben Haaland glänzt mit 3 Vorlagen auch der erst 17-jährige Giovanni Reyna.

Legende: Torschütze vom Dienst Erling Haaland trifft gegen Freiburg doppelt. imago images

Gladbach überzeugt im Derby

Borussia Mönchengladbach mit Yann Sommer und Nico Elvedi in der Startelf liess im Rheinischen Derby gegen die noch sieglosen Kölner nie Zweifel über den Ausgang der Partie aufkommen. Am Ende resultierte ein klarer 3:1-Sieg.

Das Heimteam ging bereits nach 14 Minuten durch Alassane Plea in Führung. Nur 2 Minuten später erhöhte Aussenverteidiger Stefan Lainer auf 2:0. Auch in der zweiten Hälfte lief das Spiel nur in eine Richtung. Kapitän Lars Stindl sorgte mit seinem verwandelten Foulelfmeter zum 3:0 für die Entscheidung. Kölns Elvis Rexhbecaj schoss 6 Minuten vor dem Ende noch den Ehrentreffer für das Heimteam.

Zuber und Frankfurt drehen Partie gegen Hoffenheim

Erstmals in dieser Saison stand Steven Zuber in der Startelf der Eintracht aus Frankfurt. Der Start für das Heimteam verlief aber alles andere als gut. Andrej Kramaric brachte Hoffenheim mit seinem 6. Saisontor in Führung. Doch Frankfurt drehte in der Folge auf. Zunächst schoss Daichi Kamada den Ausgleich (54. Minute). Eine gute Viertelstunde später war es denn Bas Dost, der den Ball über die Linie drückte und für das 2:1-Schlussresultat sorgte. Für Hoffenheim war es die erste Niederlage der Saison.

Stuttgart holt einen Punkt – Bielefeld verliert

Gregor Kobel und der VfB Stuttgart überraschen weiter. Zuhause gegen Bayer Leverkusen schaute ein 1:1 heraus. Patrik Schick hatte die Gäste nach 7 Minuten in Führung gebracht. 14 Minuten vor dem Ende gelang Sasa Kalajdzic der Ausgleich.

Aufsteiger Arminia Bielefeld mit dem Schweizer Cédric Brunner verlor auswärts bei Werder Bremen mit 0:1. Leonardo Bittencourt schoss das entscheidende Tor in der 27. Minute. Bielefeld drückte in der zweiten Hälfte zwar auf den Ausgleich, belohnte sich aber nicht.

Schalke verliert Spiel 1 unter Manuel Baum

Auch unter Neu-Trainer Manuel Baum kommt Schalke 04 nicht auf Touren. Beim 0:4 auswärts in Leipzig war «Königsblau» die gesamte Partie über chancenlos und half dem Gegner auch noch. Can Bozdogan beförderte den Ball in der 31. Minute ins eigene Netz zum 1:0 für Leipzig. Angelino und Willi Orban erhöhten in der ersten Hälfte auf 3:0 für das Heimteam. Denn Schlusspunkte setzte Marcel Halstenberg in der 80. Minuten zum 4:0. Schalke weist nach 3 Spieltagen keinen einzigen Punkt und ein Torverhältnis von -14 auf.