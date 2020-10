Legende: Mann des Spiels Robert Lewandowski trifft vierfach. imago images

Robert Lewandowski erlöste Bayern München im Heimspiel gegen die Hertha aus Berlin mit seinem Viererpack in der 40., 51., 85. Minute und in der dritten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter.

Für den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 der Berliner hatten Neuzugang Jhon Cordoba per Kopf nach 59 Minuten und Matheus Cunha (71. Minute) gesorgt. Nach der erneuten Führung durch Lewandowski sorgte Jessic Ngankam (88. Minute) abermals für den Ausgleich. Doch mit einem verwandelten Foulelfmeter sicherte Lewandowski den Bayern doch noch den Sieg in der Nachspielzeit.

Nullnummer zwischen Wolfsburg und Augsburg

Der FC Augsburg hat den Sprung an die Tabellenspitze der Fussball-Bundesliga nicht geschafft. Beim VfL Wolfsburg kam das mit zwei Siegen in die Saison gestartete Überraschungsteam am Sonntag nur zu einem 0:0. Bei Wolfsburg stand Admir Mehmedi in der Startelf. Augsburgs Ruben Vargas wurde in der 57. Minute eingewechselt.

Wolfsburg liegt damit nach dem dritten Spieltag auf dem 15. Tabellenplatz. Drei Tage nach dem Aus in der Europa-League-Qualifikation bemühten sich die Niedersachsen vergeblich, ihren ersten Bundesliga-Heimsieg seit dem 23. Februar zu schaffen.