Legende: Serhou Guirassy jubelt... Nico Elvedi ist bedient. IMAGO / Uwe Kraft

Borussia Dortmund hat seine Ansprüche auf einen Platz im Europapokal bekräftigt. Im Borussen-Duell setzte sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac mit einem umkämpften 3:2 gegen Borussia Mönchengladbach durch und zog damit in der Tabelle am Gegner vorbei.

Vor 81'365 Zuschauern im ausverkauften Dortmunder Stadion sorgte Ko Itakura (24.) zunächst für die Führung für das Team von Trainer Gerardo Seoane, ehe Serhou Guirassy (41.), Felix Nmecha (44.) und Daniel Svensson (45.+5) das Spiel binnen weniger Minuten zugunsten der Hausherren drehten. Kevin Stöger (56.) bezwang Gregor Kobel in der zweiten Hälfte noch einmal per Elfmeter. Jonas Omlin gab im Tor von Gladbach sein Comeback nach kurzer Verletzungspause, Nico Elvedi spielte in der Verteidigung durch.

Frankfurt nur mit Remis

Eintracht Frankfurt musste sich auswärts in Augsburg (mit Cédric Zesiger) mit einem 0:0 begnügen. Am Abend messen sich noch St. Pauli und Bayer Leverkusen.

