Borussia Dortmund hat im Meisterrennen wertvolle Punkte liegen lassen. Beim abstiegsbedrohten VfL Bochum kam der Leader in einer hitzigen Partie nicht über ein 1:1 hinaus. Trotz Überlegenheit und zahlreicher Chancen wollte dem BVB gegen leidenschaftlich kämpfende Gastgeber der Lucky Punch nicht gelingen.

In der 90. Minute jubelten die Dortmunder zwar, der Treffer von Mats Hummels wurde aber wegen Abseits nicht gegeben. Wegen eines vermeintlichen Handspiels unmittelbar zuvor hatten die Gäste zudem erfolglos Elfmeter gefordert. Die letzte Möglichkeit vergab schliesslich Jude Bellingham mit einem Kopfball links neben das Gehäuse.

Dortmund liegt damit neu 2 Punkte vor Bayern München. Der Rekordmeister hat am Sonntag die Möglichkeit, mit einem Sieg zuhause gegen Schlusslicht Hertha Berlin Platz 1 zurückzuerobern.

Schnelle Antwort nach Fehlstart

Die Dortmunder waren bereits in der 5. Minute durch ein Traumtor von Anthony Losilla in Rückstand geraten. Der Schweizer Torhüter Gregor Kobel war zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Nur 2 Minuten später gelang Karim Adeyemi nach einer Hereingabe von Donyell Malen der Ausgleich.

In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie mit Vorteilen für Dortmund, allerdings hatte auch Bochum seine Möglichkeiten. Nach der Pause verstärkte der BVB seine Angriffsbemühungen. Wie in der Schlussphase blieb auch in der 65. Minute der Penaltypfiff nach einem klaren Foul von Danilo Soares im Strafraum an Adeyemi aus. Youssoufa Moukoko und Bellingham scheiterten zudem am starken Bochum-Keeper Manuel Riemann.