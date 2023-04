Legende: Lässt sich feiern Freiburgs Matchwinner Ritsu Doan (r.). imago images/Eibner

An der Tabellenspitze der Bundesliga liefern sich Borussia Dortmund und Bayern München ein Duell um den Titel. Dahinter kämpfen aktuell mit Union Berlin, Freiburg und Leipzig drei Teams um die zwei weiteren Plätze in der Champions League.

In der 30. Runde feierte der viertplatzierte SC Freiburg einen wichtigen Sieg. Die Breisgauer rangen den 1. FC Köln auswärts mit 1:0 nieder. Matchwinner war Ritsu Doan mit seinem Treffer in der 53. Minute. Dank dem Erfolg verteidigten die Freiburger nicht nur Rang 4, sie schlossen auch zum drittklassierten Union Berlin auf.

Leipzig hält den Anschluss

Das Team des Schweizer Trainers Urs Fischer spielte zuhause gegen Bayer Leverkusen 0:0. Während die Berliner nach dem Unentschieden weiterhin gute Karten im Rennen um die CL-Tickets haben, liegen die Leverkusener nun schon 8 Zähler hinter Rang 4.

Nur 2 Punkte fehlen derweil weiterhin RB Leipzig (5.). Das Team von Coach Marco Rose bezwang Hoffenheim im Heimspiel mit 1:0. Christopher Nkunku gelang nach seiner Verletzungspause im ersten Einsatz seit Anfang März der goldene Treffer in der 28. Minute.

Stuttgart ringt Mönchengladbach nieder

Der VfB Stuttgart fuhr im Kampf gegen den Abstieg einen 2:1-Heimsieg gegen Mönchengladbach mit den Schweizern Jonas Omlin und Nico Elvedi ein. In der Tabelle stiessen die Schwaben auf Platz 15 vor. Serhou Guirassy (22.) und Tanguy Coulibaly (83.) per Penalty trafen für die Gastgeber. Julian Weigl glich zwischenzeitlich ebenfalls per Penalty aus (78.). Mönchengladbachs Ko Itakura sah vor Stuttgarts 2:1 wegen einer Notbremse Rot.

Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt (Djibril Sow fehlte krankheitshalber) und Augsburg endete 1:1. Ruben Vargas bereitete nach einer knappen Stunde und kurz vor seiner Auswechslung den Augsburger Ausgleich durch Ermedin Demirovic vor.