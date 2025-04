Legende: Mann des Spiels Liverpools Diogo Jota (r.). Keystone/Peter Byrne/PA via AP

Der FC Liverpool hat dank dem Sieg gegen Stadtrivale Everton den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Mann des Spiels war Stürmer Diogo Jota mit seinem Treffer in der 57. Minute. Everton hatte besonders in der 1. Hälfte gute Chancen – unter anderem bei einem Pfostentreffer von Beto (33.). In der zweiten Halbzeit gelang den «Toffees» aber nicht mehr allzu viel. Liverpool hat an der Tabellenspitze nun 12 Punkte Vorsprung auf Arsenal.

City siegt souverän

Auch ohne den gesperrten Pep Guardiola und den verletzten Stürmer Erling Haaland feierte Manchester City im Kampf um einen Platz in der Champions League einen wichtigen 2:0-Sieg gegen Leicester City. Jack Grealish (2.) und Omar Marmoush (29.) waren für die «Citizens» erfolgreich.

Der schweizerisch-deutsche Trainer Fabian Hürzeler kassierte 4 Tage nach dem Aus im FA Cup mit Brighton & Hove Albion beim 0:3 gegen Aston Villa den nächsten Rückschlag. Die «Seagulls» verloren damit gegen einen direkten Konkurrenten um einen Europapokal-Platz und fielen auf Rang 8 zurück.

Premier Legaue