Legende: Per Flugkopfball erfolgreich Edinson Cavani. Keystone

Manchester United hat den Ausrutscher von Tabellenführer Manchester City genutzt und den Rückstand auf 11 Punkte verkürzt. Der englische Rekordmeister gewann bei Tottenham Hotspur mit 3:1. ManCity hatte am Samstag gegen Aufsteiger Leeds United verloren.

Edinson Cavani und Mason Greenwood entschieden die Partie in der Schlussphase. Der Uruguayer traf in der 79. Minute mit einem herrlichen Flugkopfball nach Flanke des kurz zuvor eingewechselten Greenwood zum 2:1, ehe dieser in der Nachspielzeit noch das 3:1 erzielte.

Kampf um Platz 4

Tottenhams Rückstand auf Platz 4 beträgt bereits 6 Punkte, nachdem West Ham United im 2. Top-Spiel des Sonntags Leicester City auch dank einer Doublette von Jesse Lingard 3:2 geschlagen hatte. Keine realistische Chance mehr, auf Platz 4 vorzustossen, hat Arsenal. Die «Gunners» mit Granit Xhaka erledigten mit dem 3:0-Sieg beim abgeschlagenen Tabellenletzten Sheffield United ihre Pflicht. Der Rückstand Arsenals auf das viertklassierte West Ham beträgt 7 Runden vor Schluss 10 Punkte.