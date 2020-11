Legende: Und wieder gibt es aufs Dach Tasmania Berlin marschiert in der Bundesliga-Saison 1965/66 auf dem Bökelberg ein. Es resultiert eine standesgemässe 0:5-Klatsche gegen Mönchengladbach. Getty Images

Tasmania Berlin zittert angesichts der Horrorserie von Schalke 04 um seinen Bundesliga-Rekord. «Ich würde mir nicht wünschen, dass Schalke den knackt. Ich glaube auch nicht daran», sagte der Vorstandsvorsitzende Almir Numic dem SID am Montag: «Das ist seit Jahrzehnten unser Rekord. Der gehört zur Tasmania-Identität.»

Die Berliner blieben in ihrer einzigen Bundesliga-Saison (1965/66) 31 Spiele sieglos, die in dieser Liste zweitplatzierten Schalker stehen seit dem vergangenen Wochenende (0:2 gegen den VfL Wolfsburg) bei 24 Spielen. Tasmania, 1973 neu gegründet, ist souveräner Tabellenführer der fünftklassigen Oberliga Nord – und profitiert immer noch vom zweifelhaften Ruhm seiner Bundesliga-Tage.

«Jeder kennt Tasmania. Zu Saisonbeginn wird in der Sportschau immer über uns gesprochen. Da stehen wir gratis in der Presse», so Numic: «Da brauchen wir keine Werbekampagne. Es wäre schön, wenn das weiterhin so wäre.» Tasmania war 1965 nach dem Ausschluss der Hertha per Verbandsbeschluss in die Liga gehoben worden, um dort Berlin zu vertreten.