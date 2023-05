Legende: Sah sein Team in Hoffenheim verlieren Union-Trainer Urs Fischer. KEYSTONE/DPA/Uwe Anspach

Urs Fischer droht mit Union Berlin die erstmalige Qualifikation für die Champions League im Schlussspurt aus den Händen zu geben. Die «Eisernen» verloren am vorletzten Spieltag der Bundesliga bei Hoffenheim mit 2:4. Durch die Niederlage liegt Union nur noch aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem Tabellenfünften Freiburg.

Nach Gegentoren von Ihlas Bebou (22.) und Andrej Kramaric (36./Penalty) schaffte Union noch in der 1. Halbzeit den Anschlusstreffer. Kramarics zweites Tor (90.) entschied die Partie endgültig, auch wenn Aissa Laidouni (90.+5) nochmal verkürzte. Munas Dabbur (90.+9) stellte den 4:2-Endstand her.

Hertha muss runter

Einen Nachmittag zum Vergessen erlebte auch Stadtrivale Hertha BSC. Die Berliner mussten sich im Abstiegsknüller gegen Bochum mit einem 1:1 zufrieden geben und steigen damit in die 2. Bundesliga ab. Besonders bitter für die Hertha: Der Ausgleich durch Keven Schlotterbeck, der Minuten zuvor nur den Pfosten getroffen hatte, fiel erst in der 94. Minute. Letztmals hatte das Team in der Saison 2011/12 den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen.

Schalke darf nach einem emotionalen 2:2 gegen Frankfurt hingegen weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Simon Terodde (1.) besorgte den Schalkern in der ausverkauften Arena einen Start nach Mass, Daichi Kamada (21.) und Tuta (59.) drehten die Partie. Sebastian Polter schaffte aber kurz vor Schluss noch den viel umjubelten Ausgleich (85.). Sollte Stuttgart am Sonntag bei Mainz gewinnen, gehen die «Königsblauen» auf dem Relegationsrang ins Bundesliga-Final am kommenden Wochenende.