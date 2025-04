Per E-Mail teilen

Legende: Jubel bei Arsenal Nach dem deutlichen Erfolg. IMAGO / IPS

Wenige Tage nach dem Halbfinaleinzug in der Champions League hat Arsenal auch in der Meisterschaft überzeugt. Die Londoner schlugen Ipswich auswärts klar mit 4:0. Während für das Heimteam der Abstieg aus der Premier League damit so gut wie besiegelt ist, bleibt Arsenal weiterhin im Meisterrennen.

Leader Liverpool tritt am Sonntag auswärts bei Leicester an, das ebenfalls im Tabellenkeller feststeckt. Mit einem Sieg könnten die Reds die Tabellenführung auf 13 Punkte ausbauen. Noch 5 Runden stehen nach diesem Wochenende an.

Manchester United verliert

Manchester United konnte die Leistung aus der Europa League nicht auf die heimische Meisterschaft übertragen. Gegen Wolverhampton resultierte zuhause eine 0:1-Niederlage. Beide Teams bleiben im unteren Mittelfeld der Tabelle, haben aber keine Abstiegssorgen mehr.

Premier League