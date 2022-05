Legende: Ein Punkt, der Hoffnung gibt Sasa Kalajdzic (links) und Konstantinos Mavropanos vom VfB Stuttgart. Keystone/Michael Probst

Der VfB kam am Sonntag bei Meister Bayern München zu einem 2:2 und verkürzte damit den Rückstand auf Hertha Berlin auf 3 Punkte.

Am Ende konnten in der ausverkauften Allianz Arena beide Teams mit der Punkteteilung leben. Die Bayern-Spieler zeigten nach ihrem Kurztrip nach Ibiza, der für einige Kritik in den Medien gesorgt hatte, eine ansprechende Leistung. Den Gästen bietet sich dank dem Punktgewinn am letzten Spieltag noch immer die Chance, an Hertha Berlin vorbeizuziehen und sich den direkten Klassenerhalt zu sichern.

Während der VfB zum Abschluss den 1. FC Köln empfängt, gastieren die Berliner in Dortmund. Bei Punktgleichheit müsste Hertha Berlin aufgrund der deutlich schlechteren Tordifferenz in die Relegation gegen den Dritten der 2. Bundesliga.

Gladbach spielt 1:1

In der 1. Sonntagspartie hatten sich Frankfurt und Gladbach mit 1:1 getrennt. Nati-Keeper Yann Sommer war für einmal nur Ersatz. Für ihn stand Tobias Sippel im Tor. Leipzig schlug Augsburg mit 4:0 und rückte damit auf einen Champions-League-Platz vor.