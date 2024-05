Legende: Müssen den Gang in die Zweitklassigkeit antreten Julian Chabot und seine Kölner Teamkollegen. imago images/Sportfoto Rudel

Am 34. und letzten Spieltag fallen in der Bundesliga die letzten Entscheidungen. Köln ist nach Darmstadt der zweite Absteiger.

Bochum fällt von Platz 14 noch auf den Relegationsrang und muss gegen Zweitligist Düsseldorf um den Klassenerhalt kämpfen.

Das rettende Ufer erreichen Union Berlin (2:1 gegen Freiburg) und Bo Henriksens Mainz (3:1 in Wolfsburg).

Nach 5 Jahren Erstklassigkeit hat es den 1. FC Köln erwischt: Am letzten Spieltag war das Team von Ex-Basel-Coach Timo Schultz in Heidenheim 1:4 unter. Der siebte Abstieg in der Klubgeschichte ist damit besiegelt. Auch ein Sieg hätte den «Geissböcken» letztlich nicht zum Klassenerhalt gereicht, weil Union Berlin seine letzte Partie gegen Freiburg mit 2:1 gewann.

Weil Bochum parallel Bremen 1:4 unterlag, schafften die Köpenicker gar noch den direkten Ligaerhalt. Und das in einem Hitchcock-Finale: Ritsu Doan hatte für Freiburg in der 85. Minute zum 1:1 ausgeglichen. Mit diesem Resultat wäre Union auf dem Relegationsplatz verblieben. Doch tief in der Nachspielzeit folgte die grosse Erlösung an der Alten Försterei: Jannik Haberer traf in der 92. Minute zum 2:1, nachdem Kevin Volland einen Penalty nur an den Pfosten gesetzt hatte.

Das punktgleiche Bochum muss aufgrund des um 7 Treffer schlechteren Torverhältnisses die Relegation bestreiten: Gegner dort ist Düsseldorf, das in der 2. Bundesliga nicht mehr vom 3. Platz zu verdrängen ist.