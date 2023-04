Dank einem 2:1-Sieg bei Fulham springt Manchester City zumindest bis am Dienstag an die Spitze der Premier League.

Legende: Mit Manchester City weiter im Hoch Julian Alvarez. Imago Images/Nigel Keene

Manchester City hat erstmals seit dem 15. Spieltag die Spitze der Premier League übernommen. Bei Fulham gewann das Team von Pep Guardiola (mit Manuel Akanji) mit 2:1 und zog damit zumindest bis am Dienstag an Arsenal vorbei, wenn die «Gunners» Chelsea empfangen.

Schon in der 3. Minute brachte Erling Haaland die «Citizens» per Penalty in Front. Mit seinem 34. Saisontor in der Liga egalisierte der Norweger die Rekordmarke von Alan Shearer und Andy Cole. Auf den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Carlos Vinicius (15.) reagierte Julian Alvarez noch in der 1. Halbzeit mit dem 2:1. Weil im 2. Umgang keine Tore mehr fielen, avancierte der Argentinier damit zum Siegtorschützen.

CL-Plätze scheinen vergeben

Siege feierten auch Newcastle (3:1 gegen Southampton) und Manchester United (1:0 gegen Aston Villa). Einen Startplatz in der Champions League haben die beiden Teams damit fast auf sicher. Tottenham auf Rang 5 liegt mit einem Spiel mehr nämlich bereits 9 Punkte hinter ManUnited auf Platz 4. Fabian Schär spielte bei Newcastle durch.