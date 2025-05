Legende: War mit einem Traumtor erfolgreich Omar Marmoush. imago images/Shutterstock

Der Kampf um die «Königsklasse» in England präsentiert sich ultraspannend. So liegen zwischen dem drittklassierten Manchester City und Nottingham Forest auf Rang 7 nur 3 Punkte. Die «Citizens» schoben sich dank eines 2:0-Erfolgs zuhause gegen Bournemouth zum Abschluss der 37. Runde wieder am Trio Newcastle, Chelsea und Aston Villa (alle 66 Punkte) vorbei auf Rang 3.

Omar Marmoush eröffnete das Skore mit einem herrlichen Distanzschuss (14.). Auch der 2. Treffer war sehenswert: Bernardo Silva schloss eine tolle Kombination von ManCity erfolgreich ab (38.). Nico González (89.) sorgte für die Entscheidung. Daniel Jebbison (90.+6) traf für Bournemouth.

In der 2. Halbzeit sahen Mateo Kovacic (ManCity/Notbremse) und Lewis Cook (Bournemouth/Foulspiel) direkt Rot. Manchester City, bei dem Manuel Akanji in der Startelf stand, trifft am letzten Spieltag auswärts auf Fulham. Im 2. Spiel am Montagabend schlug FA-Cup-Sieger Crystal Palace Wolverhampton zuhause mit 4:2.

Resultate