Legende: Feiert im Anfield vor 10'000 Zuschauern Doppeltorschütze Sadio Mané. Keystone

Der letzte Spieltag in der Premier League hat auf den Europa-Rängen zu keinen Veränderungen mehr geführt. Liverpool sicherte sich dank zwei Toren von Sadio Mané (36./74.) einen 2:0-Heimsieg gegen Crystal Palace und damit als Dritter den Platz in der Champions League. Xherdan Shaqiri verbrachte den Abend auf der Bank.

Chelsea verlor auswärts gegen Aston Villa mit 1:2, rutschte in der Tabelle aber bloss auf Platz 4 ab, der ebenfalls für die Königsklasse berechtigt. Die «Blues» erhielten Schützenhilfe von Stadtrivale Tottenham. Die «Hotspurs» drehten einen 1:2-Rückstand gegen Leicester in einen 4:2-Sieg, sodass Leicester nicht in die CL-Ränge vorrücken konnte.

Schär mit 1. Saisontor

Allerdings nützte auch Tottenham der Sieg nicht viel. Der Klub aus London bleibt auf dem 7. Rang (Conference League), weil das sechstplatzierte West Ham zuhause gegen Southampton mit 3:0 gewann.

Über sein einziges Saisontor durfte sich Fabian Schär freuen. Der Innenverteidiger von Newcastle United traf beim 2:0-Auswärtssieg gegen Fulham in der 88. Minute per Elfmeter.