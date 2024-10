Die Katalanen siegen im Bernabeu mit 4:0 und liegen in der Tabelle nun 6 Punkte vor dem Erzrivalen an der Spitze.

Der «Clasico» hielt, was er im Vorfeld versprochen hatte: 2 Teams, die nach ihren Siegen in der Champions League unter der Woche in Topform antraten und bedingungslos die Offensive suchten. Es resultierte ein Schlagabtausch mit Chancen im Minutentakt, beste Unterhaltung im Bernabeu in Madrid.

Den Unterschied machte dabei die Effizienz der Starstürmer. Während Reals Kylian Mbappé beste Möglichkeiten ungenutzt liess und 2 Tore wegen Abseits aberkannt sah, zeigte sich Robert Lewandowski kurz nach der Pause eiskalt. In der 54. Minute wurde er von Marc Casado steil geschickt und schob flach in die rechte Ecke ein. Nur 2 Minuten später netzte er freistehend per Kopf zum 2:0 ein.

Legende: Glänzte mit einem Doppelpack Robert Lewandowski. imago images/NurPhoto

Lewandowski verpasste danach den Hattrick gleich zweimal, unter anderem weil er aus 10 Metern den Ball an den Pfosten des halb verwaisten Real-Tores setzte. Für den Polen waren es dennoch bereits die Tore 13 und 14 in der laufenden Meisterschaft.

Reals Serie findet ein Ende

Real rannte weiter an und hätte mit Mbappé oder Jude Bellingham verkürzen können, scheiterte aber weiterhin an «Barça»-Keeper Inaki Pena oder am eigenen Unvermögen.

Barcelona bestrafte die Nachlässigkeiten prompt: Erst erhöhte Supertalent Lamine Yamal mit einem präzisen Schuss in die nahe hohe Ecke (77.), danach erhöhte Raphinha mit einem feinen Heber (84.).

Barcelona bleibt mit dem 10. Sieg im 11. Saisonspiel an der Tabellenspitze und führt neu 6 Punkte vor Real Madrid. Für die «Königlichen» war es zugleich die erste Liga-Niederlage nach zuvor 42 ungeschlagenen Spielen.