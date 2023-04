Sheffield United heisst der zweite Aufsteiger in die Premier League. Die «Blades» gewannen am Mittwochabend 2:0 gegen West Bromwich Albion und können an den verbleibenden Spieltagen nicht mehr von einem direkten Aufstiegsplatz verdrängt werden. Das Team von Trainer Paul Heckingbottom hat als Tabellenzweiter 7 Punkte Vorsprung vor dem Dritten Luton Town, der nur noch 2 Spiele zu absolvieren hat. Als erster Aufsteiger und Zweitliga-Meister stand der FC Burnley schon vorher fest.