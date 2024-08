Bayer Leverkusen gewinnt nach dem Double in der letzten Saison auch den Supercup gegen den VfB Stuttgart.

Legende: Jubel über den späten Ausgleich Florian Wirtz, Patrik Schick, Jeremie Frimpong und Jonathan Tah (v.l.n.r.). Imago/Beautiful Sports

Neue Saison, altes Bild: Wie so oft in der überragenden letzten Spielzeit gelang Leverkusen auch im 1. Spiel der neuen Saison die späte Wende. In der 88. Minute erzielte Joker Patrik Schick für das Team um Granit Xhaka, der 90 Minuten auf dem Platz stand, das 2:2. Im anschliessenden Penaltyschiessen trafen alle Leverkusener, bei Stuttgart versagten Frans Krätzig und Silas die Nerven.

Superjoker Undav

Zuvor hatte Stuttgart bereits wie der sichere Sieger ausgesehen. Nach dem frühen Treffer von Victor Boniface (11.) hatten die Schwaben die Partie dank Toren von Enzo Millot (15.) und Deniz Undav (63.), der keine Minute nach seiner Einwechslung traf, gedreht. Ausserdem hatte Martin Terrier auf Seiten des Teams von Xabi Alonso noch vor der Pause die rote Karte gesehen.

Für den VfB kam es schliesslich aber zum Déjà-vu der bitteren Art. Bereits in der vergangenen Saison hatte das Team von Sebastian Hoeness in allen 3 Direktbegegnungen gegen Leverkusen geführt, den Sieg aber nie über die Zeit gebracht. Leverkusen bleibt auf deutschem Boden indes seit Mai 2023 ungeschlagen.