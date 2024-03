In der MLS gelingt Chicago gegen Montreal das Comeback nach 1:3-Rückstand. Auch Maren Haile-Selassie trifft.

4:3-Siegtor in der 99. Minute

Legende: Verrückte Wende Maren Haile-Selassie (Mitte) und Allan Arigoni (rechts) haben Grund zum Jubeln. imago images/USA Today Network

Chicago Fire ist in der Major League Soccer im vierten Spiel der Saison in extremis zum ersten Sieg gekommen. Das Team von Xherdan Shaqiri gewann auswärts gegen Montreal 4:3.

Bis zur 83. Minute lag Chicago mit 1:3 im Hintertreffen. Drei späte Tore brachten aber noch die Wende. Das letzte verursachte Montreals Goalie Jonathan Sirois in der 99. Minute. Er unterschätzte eine hohe Flanke in den Strafraum komplett und beförderte den Ball in die eigenen Maschen.

Haile-Selassie trifft

Shaqiri, der in der kommenden Woche für die Testspiele gegen Dänemark und Irland ins Camp der Schweizer Nati einrückt, erlebte den verrückten Ausgang der Partie von der Bank aus, er war in der 69. Minute beim Stand von 1:2 ausgewechselt worden.

Mit Maren Haile-Selassie konnte dafür ein anderer Schweizer auf sich aufmerksam machen. Er erzielte kurz vor der Pause den 1:2-Anschlusstreffer. Wie Haile-Selassie spielte auch Allan Arigoni bei Chicago durch.