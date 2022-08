4. Runde in der Bundesliga

Legende: Wurde von seiner Hintermannschaft reihenweise im Stich gelassen Schalke-Goalie Alexander Schwolow. IMAGO / Eibner

Urs Fischer reitet mit Union Berlin weiter auf der Erfolgswelle. Beim Auftritt der «Eisernen» auf Schalke feierten die Gäste einen souveränen 6:1-Erfolg über den Aufsteiger. Morten Thorsby (6.) brachte Union früh in Front, Geraldo Becker (36.) und Janik Haberer (45.+3) sorgten noch vor dem Seitenwechsel für die Vorentscheidung. Das einzige Tor der «Knappen» hatte Marius Bülter nach einer halben Stunde per Elfmeter erzielt.

Audio Fischer: «Bleibt für mich eine Momentaufnahme» (ARD, Uwe Dietz) 04:09 min abspielen. Laufzeit 4 Minuten 9 Sekunden.

Seoane verschafft sich Luft

Nach einem missglückten Saisonauftakt hat Bayer Leverkusen mit dem Schweizer Trainer Gerardo Seoane in der 4. Runde den ersten Punktgewinn gefeiert. Beim 3:0-Sieg in Mainz (mit Silvan Widmer als Captain) avancierte Jeremie Frimpong mit zwei Toren zum Matchwinner. Auch Borussia Dortmund feierte dank Anthony Modeste (32.) bei der Hertha in Berlin einen Auswärtssieg.

FCZ-Meistertrainer André Breitenreiter bejubelte beim 1:0 von Hoffenheim gegen Augsburg indes den 3. Sieg im 4. Spiel. Wolfsburg muss nach dem 0:2 in Leipzig hingegen weiter auf den 1. Saisonerfolg warten.