Juventus patzt in Crotone – Milan nach Derbysieg Erster

4. Runde in der Serie A

Milan hat nach 8 erfolglosen Versuchen wieder ein Derby in der Serie A gewonnen. Das 2:1 gegen Inter Mailand war der erste Sieg im Stadtduell seit über viereinhalb Jahren. Zlatan Ibrahimovic traf doppelt. Milan steht nach dem 4. Sieg im 4. Spiel alleine auf Platz 1.

Ohne den an Corona erkrankten Cristiano Ronaldo musste Juventus Turin in Crotone Federn lassen. Alvaro Morata glich für die «Alte Dame» in der 21. Minute das 1:0 durch Simy (12.) aus. Nach der roten Karte gegen Federico Chiesa (60.) war Juventus zu keiner Schlussanstrengung mehr fähig.

Napoli fegte Atalanta Bergamo vom Platz. Die Neapolitaner besiegten die chancenlosen Bergamasken mit 4:1.

Mit 4 Toren zwischen der 23. und der 43. Minute sorgte Napoli noch in der 1. Halbzeit für den Unterschied. Sam Lammers (69.) gelang das einzige Tor für Bergamo. Remo Freuler blieb für einmal ohne Einsatz.