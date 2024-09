Zum Auftakt in den 4. Bundesliga-Spieltag gewinnt Mainz ein wildes Spiel in Augsburg mit 3:2.

Legende: Stand mehrfach im Zentrum des Geschehens Schiedsrichter Sören Storks zeigt Augsburgs Samuel Essende die rote Karte. Imago/ActionPictures

Es lief bereits die 97. Minute in Augsburg, als Schiedsrichter Sören Storks nach einem Tackling Silvan Widmers auf den Punkt zeigte. Der Schweizer in Diensten von Mainz – keine 10 Minuten zuvor eingewechselt – hatte Keven Schlotterbeck im Sechzehner zu Fall gebracht. Der VAR schritt aber ein und Storks nahm den Penalty nach Videostudium wieder zurück. So konnte das Team von Bo Henriksen am 4. Bundesliga-Spieltag erstmals über einen Dreier jubeln.

Platzverweise auf beiden Seiten

Armindo Sieb (13.) und Jonathan Burkardt (15.) hatten die Gäste dabei bereits früh auf die Siegerstrasse gebracht. Nach Schlotterbecks Anschlusstreffer (25.) und einer gelb-roten Karte gegen Nadiem Amiri (35.) schien die Wende der «Fuggerstädter» allerdings aufgegleist.

Andrade leitet Leipzig-Sieg ein Box aufklappen Box zuklappen Lydia Andrade hat mit Leipzig in der Bundesliga der Frauen im 3. Saisonspiel den 2. Vollerfolg eingefahren. Beim 2:0-Heimsieg gegen Werder Bremen erzielte die Schweizerin in der 8. Minute das wegweisende 1:0. Nach 4 Torerfolgen in der abgelaufenen Bundesliga-Saison war es der 1. Treffer für die 25-Jährige in dieser Spielzeit.

Kurz nach dem Seitenwechsel waren es aber die Pfälzer, die durch Captain Burkardts 2. Treffer wieder erhöhen konnten. Samuel Essende brachte die Hoffnung der Augsburger in der 57. Minute zwar nochmals zurück, der Kongolese schwächte sein Team kurz darauf durch einen Platzverweis wegen einer Tätlichkeit aber selbst wieder.