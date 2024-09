Legende: Jubel über den 1. Saisontreffer Fabian Schär trifft zum Ausgleich. Imago/Shutterstock

Schär trifft bei Newcastle-Sieg sehenswert

Es lief bereits die 75. Minute in Wolverhampton, als sich Fabian Schär bei 0:1-Rückstand in Wolverhampton ein Herz fasste und aus der zweiten Reihe abzog. Craig Dawson lenkte den Schuss des Schweizers noch leicht ab und so schlug der Ball im Winkel ein. Nur 5 Minuten später machte Harvey Barnes die Wende perfekt. Auch der 26-Jährige traf aus 20 Metern spektakulär ins Lattenkreuz. Dank dem 3. Sieg im 4. Spiel klettert Newcastle in der Tabelle bis auf Platz 3.

Magalhaes köpfelt Arsenal zum Sieg

Arsenal hat das North London Derby gegen Tottenham am 4. Spieltag der Premier League mit 1:0 für sich entschieden. In einer hitzigen Partie zwischen den beiden Londoner Traditionsvereinen erzielte Innenverteidiger Gabriel Magalhaes in der 64. Minute den goldenen Treffer. Der Brasilianer köpfelte eine Ecke von Bukayo Saka wuchtig unter die Latte. Die «Spurs» suchten in der Schlussphase zwar den Ausgleich, doch dieser gelang dem Team von Ange Postecoglou nicht mehr, das so die 2. Niederlage in Serie hinnehmen musste. Dank dem Dreier rücken die «Gunners» in der Tabelle mit 10 Punkten aus 4 Spielen auf Kosten Liverpools wieder auf Platz 2 vor.