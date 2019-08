Legende: Grosse Erleichterung Eintracht Frankfurt dreht die Partie mehrfach. imago images

Adi Hütter darf sich bei seinem Angreifer Ante Rebic bedanken. Im DFB-Pokal lagen seine Frankfurter gegen den Drittligisten Waldhof Mannheim eine Viertelstunde vor Schluss mit 2:3 im Hintertreffen, ehe Rebic zur Show ansetzte.

Rebics Hattrick im richtigen Moment

Der Kroate erzielte von der 76. bis zur 88. Minute 3 Tore und drehte damit die Partie. Bereits zuvor musste die Eintracht lange einem Rückstand hinterherrennen.

Nach 11 Minuten lag der Aussenseiter dank einem Doppelpack von Valmir Sulejmani gar mit 2:0 in Führung. Zur Pause kamen die Frankfurter zwar wieder auf 2:2 heran, doch die Mannheimer gingen in der 73. Minute erneut in Front. Gelson Fernandes wurde bei Frankfurt in der 75. Minute ausgewechselt.

Die weiteren Spiele mit Beteiligung der Bundesligisten