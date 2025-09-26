Die Bayern schlagen Bremen zuhause 4:0 und bleiben auch im 5. Saisonspiel ohne Punktverlust.

Die Bayern sind in der Bundesliga weiter nicht zu stoppen. Beim 4:0-Erfolg im «Wiesn»-Spiel gegen Bremen feierte der Rekordmeister den 5. Sieg im 5. Spiel. Besonders das 1:0 war sehenswert: Verteidiger Jonathan Tah lenkte eine Flanke mit der Hacke ab Richtung Tor. Es schien, als sei Luis Diaz zuletzt am Ball, das Tor wurde aber dem Innenverteidiger zugeschrieben (22.).

Danach war der Torschütze vom Dienst zur Stelle. Erst traf Harry Kane per Elfmeter (45.), womit er seine makellose Bilanz in der Liga auf 18. erfolgreiche Versuche aufstockte. Später doppelte der Engländer nach, indem er eine Vorlage von Diaz humorlos aus 8 Metern flach einschob (65.).

Kane mit Jubiläumstreffer

Für Kane war es das 100. Pflichtspieltor im 104. Spiel. Kein Spieler in den Top-5-Ligen erreichte diese Marke schneller. Erling Haaland (bei Manchester City) und Cristiano Ronaldo (in seiner Zeit bei Real Madrid) hatten jeweils 105 Spiele für 100 Treffer gebraucht.

Für den Schlusspunkt war Konrad Laimer besorgt (87.). Damit führt Bayern München die Tabelle vorübergehend mit 5 Punkten Vorsprung an.

Resultate