Trotz zweimaliger Führung musste sich der englische Meister bei Everton mit einem 2:2 begnügen. Sadio Mané (3.) und Mohamed Salah (72.) trafen für Liverpool, für Everton waren Michael Keane (20.) und Dominic Calvert-Lewin (81.) erfolgreich.

In der Nachspielzeit erzielte Jordan Henderson (93.) den vermeintlichen Siegtreffer für Liverpool, doch der Treffer zählte wegen eines hauchdünnen Offsides nicht.

Legende: Kein Sieger in einem wilden Duell Liverpool und Everton trennen sich 2:2 unentschieden. imago images

Nur 1 Punkt für Chelsea

Chelsea brachte sich gegen Southampton in der 92. Minute um den Sieg, als Jannik Vestergaard zum 3:3 für die «Saints» traf. Timo Werner hatte Chelsea mit seinen ersten Premier-League-Toren 2:0 in Führung gebracht. Erfolgreich war mit Kai Havertz auch der zweite deutsche Neuzugang. Doch auch die neuerliche Führung zum 3:2 reichte nicht zum Vollerfolg.

Arsenal unterliegt City

Zum 2. Sieg in der laufenden Saison kam Manchester City. Gegen Arsenal gelang Raheem Sterling der spielentscheidende Treffer zum 1:0 in der 23. Minute. Granit Xhaka wurde bei Arsenal in der 83. Minute ausgewechselt.