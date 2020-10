Der FC Bayern München konnte in der Bundesliga nahtlos an den starken Auftritt in der Champions League vom Mittwoch gegen Atletico Madrid (4:0) anknüpfen. Am 5. Spieltag schlugen die Münchner zuhause Eintracht Frankfurt souverän mit 5:0.

Robert Lewandowski sorgte mit seinem perfekten Hattrick (10., 26. und 61. Minute) für klare Verhältnisse. Der Pole traf mit dem linken und dem rechten Fuss sowie per Kopf. Für Lewandowski waren es die Saisontore 8 bis 10. So viele hatte nach nur fünf Spielen in über 57 Jahren Bundesliga noch kein anderer Spieler.

Davies fällt 6 bis 8 Wochen aus Bayern muss längere Zeit auf Alphonso Davies verzichten. Der 19-Jährige zog sich im Spiel gegen Frankfurt ohne Gegnereinwirkung eine Verletzung am rechten Sprunggelenk zu. Er fällt 6 bis 8 Wochen aus. (sid)

Die Frankfurter, bei denen Steven Zuber in den ersten 45 Minuten zum Einsatz kam, hatten nie wirklich Zugriff auf die Partie. In der Schlussphase trafen noch die eingewechselten Leroy Sane und Jamal Musiala zum 5:0-Schlussresultat.

Legende: Mann des Spiels Dreierpacker Robert Lewandowski (rechts) hat nun 10 Saisontreffer auf dem Konto. Keystone

Gladbach dreht Partie in Mainz

Mit Yann Sommer, Nico Elvedi und Breel Embolo standen bei Borussia Mönchengladbach gleich 3 Schweizer in der Startelf im Auswärtsspiel in Mainz. Embolo bereitete das 1:0 durch Lars Stindl mustergültig per Kopf vor (15. Minute). In der Folge stand vor allem Goalie Sommer im Mittelpunkt, als er gleich 2 Mal hinter sich greifen musste. Jean-Philippe Mateta (23. und 36. Minute) drehte die Partie für das Heimteam quasi im Alleingang.

Auch in der 2. Hälfte waren die Mainzer das eigentlich bessere Team, doch Gladbachs Jonas Hofmann glich in der 76. Minute per Handelfmeter zum 2:2 aus. Matthias Ginter köpfelte die Gäste in der Schlussphase zum Sieg. Mainz bleibt damit punktlos in dieser Saison.

Unentschieden für Union – Leipzig schlägt Hertha

Urs Fischers Union Berlin holte beim 1:1 zuhause gegen den SC Freiburg einen Punkt. Für die «Eisernen» traf Robert Andrich nur 2 Minuten nach der Freiburger-Führung durch Vincenzo Grifo (34. Minute).

RB Leipzig kam derweil zu einem knappen aber verdienten 2:1-Heimsieg gegen Hertha Berlin. Für die Leipziger trafen Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer vom Punkt. Jhon Cordoba hatte die Berliner zunächst in Führung gebracht.