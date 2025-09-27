Gregor Kobel spielt mit dem BVB in Mainz zu null. Die Augsburger Cédric Zesiger und Fabian Rieder müssen unten durch.

Legende: Verlässlicher Wert in der Dortmund-Offensive Karim Adeyemi. imago images/HMB-Media

Gregor Kobel ist in der Bundesliga zum 4. Mal in Folge ohne Gegentor geblieben und siegte mit dem BVB in Mainz 2:0. Karim Adeyemi übernahm die Hauptrolle. Er war beim 2:0 (40.) im 3. Pflichtspiel in Folge erfolgreich. Ausserdem provozierte er nach einem Auskick Kobels die rote Karte gegen Robin Zentner. Der Mainz-Goalie konnte sich gegen den schnellen Stürmer nur mit einem Notbremse-Foul behelfen (67.).

In Bo Henriksens Team, das nie aufsteckte, kam Silvan Widmer zu seinem ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison. Der BVB liegt in der Tabelle 2 Punkte hinter den makellosen Bayern.

Nächste Pleite für Zesiger und Rieder

Im Kellerduell bei Heidenheim setzte es für Augsburg die 4. Niederlage in Folge ab (1:2). Cédric Zesiger, der bereits in der 4. Minute verwarnt wurde, machte vor dem 0:2 durch Sirlord Conteh nicht die beste Figur. Fabian Rieder lieferte die Vorlage zu Phillip Tietz' spätem Anschlusstreffer (98.).

Leverkusen schlug St. Pauli auswärts 2:1. Nur anderthalb Minuten nach seiner Einwechslung erzielte Ernest Poku den Siegtreffer (58.).

Bundesliga