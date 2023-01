Legende: Lässt sich zu 2 Toren gegen Levante beglückwünschen Ana Maria Crnogorcevic (rechts). imago images/NurPhoto

Das 7:0 über Levante Las Planas am Mittwoch war für das Frauenteam des FC Barcelona die 50. siegreiche Partie hintereinander in der höchsten spanischen Spielklasse. Ein Novum in der Geschichte: Weder bei den Frauen noch bei den Männern gab es in einem Ligawettbewerb eine derartige Serie.

Grossen Anteil an der Dominanz hat auch eine Schweizerin. Erst gerade am Mittwoch steuerte Ana Maria Crnogorcevic zum jüngsten Erfolg zwei Treffer bei. Die Schweizer Nationalspielerin ist in der Abwehr meistens gesetzt, setzt sich aber auch immer wieder offensiv in Szene.

Ausschluss aus dem Cup

Seit ihrer Ankunft in Katalonien vor drei Jahren hat sie bereits 9 Titel gewonnen, neben 3 Meisterschaften auch die Champions League (2021), 2 Mal den Supercup und 3 Mal den Cup. Ein 4. Triumph in der Copa de la Reina ist aber zumindest für dieses Jahr in weite Ferne gerückt. Barça wurde nämlich wie Sevilla aus dem Wettbewerb ausgeschlossen, weil eine nicht-spielberechtigte Akteurin eingesetzt wurde. Gegen den Entscheid des Verbandes will Barcelona Einspruch erheben.