Legende: Nur strahlende Gesichter Karim Adeyemi (r.) beglückwünscht Jude Bellingham nach dem 4:0. imago images/Kolbert-Press/Marc Niemeyer

Der Traum vom Titel lebt: Borussia Dortmund bleibt Bayern München dank dem höchsten Saisonsieg dicht auf den Fersen. Der furios aufspielende BVB fertigte den hilflosen VfL Wolfsburg mit 6:0 ab und liegt nach dem 10. Heimsieg in Serie weiter nur einen Punkt hinter dem deutschen Rekordmeister, der sich am Samstag mit 2:1 in Bremen durchgesetzt hatte.

Kobel verhindert frühen Ausgleich

Die Weichen auf Sieg stellten die Westfalen bereits in der ersten Halbzeit mit Toren von Karim Adeyemi (14.), Sébastien Haller (28.) und Donyell Malen (37.). Die Dortmunder dominierten auch die zweite Halbzeit vor heimischem Publikum und erhöhten durch Jude Bellingham (54./86.) und erneut Adeyemi (59.) auf 6:0. Der deutsche Nationalspieler vergab in der 65. Minute die Chance auf seinen dritten persönlichen Treffer, indem er einen Penalty über das Tor schoss.

Das Spiel hätte vielleicht eine andere Wendung genommen, hätte Patrick Wimmer seine Grosschance in der 20. Minute zum Ausgleich genutzt. Der Stürmer scheiterte aber freistehend an BVB-Schlussmann Gregor Kobel, der insbesondere in der ersten Halbzeit mehrfach stark intervenierte.

Gute Nachrichten für Leipzig, Union und Freiburg Box aufklappen Box zuklappen Der Dortmunder Sieg gegen den VfL Wolfsburg hat auch Folgen für Leipzig, Union Berlin und Freiburg. Das Trio kann nicht mehr von den internationalen Rängen verdrängt werden und hat sein Europapokal-Ticket bereits auf sicher.

Wolfsburgs lange Durststrecke in Dortmund

Für die Wolfsburger ging durch die Niederlage eine unrühmliche Serie weiter. Die «Wölfe» warten seit sage und schreibe 11 Jahren auf einen Sieg in Dortmund. Auch der BVB setzte eine Serie fort, allerdings eine eindrückliche: Der Sieg gegen Wolfsburg war das 49. Bundesliga-Heimspiel in Folge, bei dem die Dortmunder mindestens ein Tor erzielten.

Die Gala gegen Wolfsburg in Ehren. Im Meisterrennen muss der BVB bei noch drei ausstehenden Spielen gegen Mönchengladbach, Augsburg und Mainz jedoch weiter auf einen Patzer der Bayern hoffen.