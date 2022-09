Dank eines 1:0-Siegs in Köln ist Union Berlin neuer Spitzenreiter in der Bundesliga. Freiburg spielt nur unentschieden.

6. Runde in der Bundesliga

Legende: Derzeit im Hoch Union Berlin – hier beim Jubeln in Köln-Müngersdorf. IMAGO / Beautiful Sports

Trotz eines verschossenen Elfmeters von Ex-YB-Stürmer Jordan Siebatcheu hat Union Berlin am Sonntagnachmittag die Tabellenspitze der Bundesliga erklommen. Es war bereits der 8 von 18 Penalties, der in dieser Saison nicht in einem Treffer mündete.

Der Fehlschuss von Siebatcheu in der 10. Minute blieb deshalb ohne Konsequenzen, weil sieben Zeigerumdrehungen vorher Köln-Akteur Timo Hübers ein Eigentor unterlaufen war. Es sollte bis zum Ende beim 0:1 aus Kölner Sicht bleiben.

Berliner Nutzniesser

Die «Eisernen» stehen damit mit einer Punkteausbeute von 14 Zählern nach 6 Runden an der Spitze, nachdem am Vortag sowohl Bayern München als auch Borussia Dortmund gepatzt hatten.

Weil am Sonntagabend auch Freiburg zuhause gegen Yann Sommers Mönchengladbach nicht über ein torloses Remis hinauskam, sind die Hauptstädter mit dem Schweizer Trainer Urs Fischer die grossen Gewinner des Spieltages.

