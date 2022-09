Nur ein Punkt für Seoane in Berlin – Bayern und BVB straucheln

6. Spieltag in der Bundesliga

Leverkusen konnte die 7. Niederlage im 8. Pflichtspiel dieser Saison zwar abwenden. Patrik Schick glich in Berlin in der 79. Minute zum 2:2 gegen die Hertha aus. Das Unentschieden bringt das Team von Gerardo Seoane aber nicht entscheidend weiter. Nach Kerem Demirbays traumhaftem Freistoss zum 1:0 drehten Suat Serdar und Marco Richter die Partie für die Hauptstädter. Alle Treffer fielen in der 2. Halbzeit.

00:51 Video Leverkusen mit Remis – RB und Hoffenheim siegen Aus Sport-Clip vom 11.09.2022. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Süsser Erfolg für Rose

Marco Rose feierte als neuer Leipzig-Trainer einen perfekten Einstand. Der 45-Jährige hatte Ende letzter Saison bei Dortmund gehen müssen. Gegen seinen Ex-Klub kam er gleich zu einem 3:0-Sieg. Willi Orban per Kopf (6. Minute) und Dominik Szoboszlai mit einem Kunstschuss kurz vor der Pause brachten die Sachsen auf Kurs. Amadou Haidara machte in der 84. Minute alles klar. BVB-Keeper Gregor Kobel fehlte erneut verletzt.

Leipzig, das sich unter der Woche von Domenico Tedesco getrennt hatte, gewann im 6. Spiel erst zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison. Die Hauptprobe für das Gastspiel bei Real Madrid am Mittwoch in der Champions League gelang damit nach Mass.

Legende: Die Zufriedenheit steht ihm ins Gesicht geschrieben Marco Rose. Keystone/DPA/Jan Woitas

Guirassy versalzt den Bayern in der 92. Minute die Suppe

Zumindest bis Sonntag wieder an der Tabellenspitze sind die Bayern, die allerdings bereits zum dritten Mal in dieser Saison Punkte abgaben. Beim 2:2 gegen Stuttgart sicherte Neuzugang Serhou Guirassy, der zuvor nur die Latte getroffen hatte, dem Aussenseiter in der 92. Minute per Penalty den Punkt.

Mit Mathys Tel glänzte ein Debütant in der Bayern-Startelf. Der 17-jährige Franzose machte sich mit seinem Treffer zum 1:0 in der 36. Minute zum jüngsten Bundesliga-Torschützen der Münchner. Nach einem Fehler von Alphonso Davies konnte der eingewechselte Chris Führich für die Schwaben ausgleichen (57.). Jamal Musiala hatte nur 3 Minuten später die passende Antwort bereit – zum Sieg reichte es aber dennoch nicht.

Dank vier Toren in der zweiten Halbzeit kam Hoffenheim bei Mainz zu einem 4:1-Erfolg. Das Team von Captain Silvan Widmer hatte nach einer Notbremse von Alexander Hack ab der 41. Minute in Unterzahl agiert. Andrej Kramaric, der den anschliessenden Penalty verschoss, trug sich später mit dem 1:0 doch noch in die Torschützenliste ein.

Dank des ersten Auswärtstreffers in der laufenden Spielzeit, für den Maxence Lacroix sorgte, siegte Wolfsburg in Frankfurt (mit Djibril Sow) 1:0. Wie die «Wölfe» gewann auch Aufsteiger Schalke zum ersten Mal: 3:1 gegen Bochum, das weiterhin punktelos am Tabellenende liegt.

Kruse bei Wolfsburg ausgemustert Box aufklappen Box zuklappen Nach dem ersten Saisonsieg Wolfsburgs bei Frankfurt sorgte Trainer Niko Kovac für eine Überraschung. Stürmer Max Kruse wird bei den Niedersachsen kaltgestellt. «Er wird kein Spiel mehr für uns machen», sagte Kovac. In den vergangenen Wochen seien von Kruse «keine Impulse und keine konstruktive Mitarbeit» gekommen. In Frankfurt stand er schon nicht mehr im Kader. Der Vertrag des 34-jährigen deutschen Ex-Nationalspielers ist noch bis 2023 gültig. Am Training darf er weiter teilnehmen.