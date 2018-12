Die «Reds» schlagen am 19. Spieltag Newcastle mit 4:0. Gleichzeitig kassiert Manchester City gegen Leicester die 2. Niederlage in Serie.

Im Rennen um den Premier-League-Titel hat Manchester City am traditionellen «Boxing Day» einen weiteren Dämpfer einstecken müssen. Nach dem 2:3 gegen Crystal Palace vor Weihnachten strauchelte das Team von Pep Guardiola auch gegen Leicester.

Die «Citizens» gaben gegen den Sensationsmeister von 2016 eine 1:0-Führung aus der Hand und verloren am Ende mit 1:2. Das Tor des Tages für Leicester City schoss Ricardo Pereira in der 81. Minute mit einem herrlichen Weitschuss in die entfernte Torecke.

Shaqiri trifft – Liverpool zieht davon

Den Strauchler von City wusste Tabellenführer Liverpool auszunutzen. Gegen Newcastle setzte sich die noch ungeschlagene Mannschaft von Jürgen Klopp souverän mit 4:0 durch. Xherdan Shaqiri spielte beim Heimteam durch und erzielte in der 79. Minute mit dem 3:0 seinen 6. Saisontreffer.

Mit 6 Punkten Rückstand neuer erster Verfolger der «Reds» ist Tottenham. Die «Spurs» liessen dem 6:2 gegen Everton ein 5:0 zuhause gegen Bournemouth folgen.

Lichtsteiner verschuldet Gegentor

Arsenal kam in Brighton nur zu einem 1:1. Pierre-Emerick Aubameyang brachte die Gäste mit seinem 13. Saisontreffer früh in Führung, womit der Stürmer aus Gabun die Torschützenliste weiter anführt. Hauptschuldiger am Ausgleichstreffer war Stephan Lichtsteiner. Der Schweizer Internationale verlängerte nach einem Stellungsfehler den Ball mit dem Kopf in den Lauf von Jürgen Locadia, der zum 1:1 traf.

Solksjaers siegreiches Heimdebüt

Einen ungefährdeten Heimsieg fuhr Manchester United beim 3:1 gegen Huddersfield (mit Florent Hadergjonaj) ein. Der unter Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer wiedererstarkte Paul Pogba steuerte dabei 2 Treffer bei.

Sendebezug: Radio SRF 3, Abend-Bulletin, 26.12.2018, 17:50 Uhr