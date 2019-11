Unai Emery ist einen Tag nach der 1:2-Niederlage in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt als Trainer von Arsenal entlassen worden. Das gab der englische Traditionsklub am Freitag bekannt. Interimistisch wird das Team um Granit Xhaka, der am Donnerstag sein Comeback gab, von Freddie Ljungberg übernommen.

Arsenal wartet wettbewerbsübergreifend seit 7 Spielen auf einen Sieg. Eine solche Negativserie erlebte der Klub seit 1992 nicht mehr. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2018, als der Baske von PSG nach England wechselte und dort von Arsène Wenger übernahm, führte er das Team zwar in den Europa-League-Final, verpasste aber die Qualifikation für die Champions League.

«Leistungen nicht auf gewünschtem Level»

Aktuell liegt der Klub in der Premier League auf dem 8. Rang und droht die «Königsklasse» bereits zum 4. Mal in Serie zu verpassen. Auf der Klub-Webseite heisst es: «Die Entscheidung wurde aufgrund der Resultate und Leistungen, die nicht auf dem gewünschten Level waren, gefällt.»

Als möglicher Kandidat für die Nachfolge gilt der Portugiese Nuno Espírito Santo, der Coach von Ligakonkurrent Wolverhampton Wanderers.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 28.11.2019, 20:40 Uhr