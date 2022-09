Trotz des 1:0-Sieges im Revierderby über Schalke dürfte die Gemütslage bei den BVB-Fans eher getrübt sein. Nach einer halben Stunde knickte Marco Reus mit dem rechten Fuss um und musste im Anschluss mit der Trage vom Platz getragen werden. Damit droht Reus die WM in Katar zu verpassen. Auch ohne seinen Captain drückte Dortmund auf das Führungstor. Den Bann für dominante Borussen brach schliesslich Youssoufa Moukoko nach 79 Minuten per Kopf.

Nach drei Remis in Folge in der Bundesliga mussten die Bayern beim 0:1 in Augsburg als Verlierer vom Platz. Mergim Berisha erzielte in der 59. Minute den goldenen Treffer. In der letzten Minute der Nachspielzeit kam Manuel Neuer per Kopf zu einer Top-Chance – er sah seinen Kopfball jedoch von seinem stark aufspielenden Gegenüber Rafal Gikiewicz pariert. Die Münchner liegen damit nach 7 Spieltagen 3 Punkte hinter Dortmund auf dem 4. Platz.

Leverkusen bleibt ohne Heimsieg

Für das von Gerardo Seoane trainierte Leverkusen geht die Krise in der Bundesliga weiter. Zwar ging die «Werkself» in der 57. Minute durch Kerem Demirbay in Führung, Werder Bremens Milos Veljkovic glich jedoch nach 82 Minuten wieder aus. Leverkusen liegt damit weiterhin auf dem 15. Rang, einen Platz vor Stuttgart, das zuhause Frankfurt mit 1:3 unterlag.

Rose unterliegt beim Ex-Klub

Die Rückkehr von Trainer Marco Rose zu Borussia Mönchengladbach verlief nicht erfolgreich. Gleich mit 3:0 unterlag Leipzig den Gladbachern. Jonas Hofmann traf vor der Pause doppelt (10. und 35.), Rami Bensebaini entschied die Partie in der 53. Minute mit dem dritten Treffer.