Die «Reds» gehen nach dem 1:0-Auswärtssieg bei Crystal Palace als Leader in die Länderspielpause. Arsenal und Manchester City bleiben die ersten Verfolger.

Legende: Frühes Tor entscheidet Partie Liverpool bejubelt Diogo Jotas Treffer in der 9. Minute. imago images/Action Plus/Katie Chan

Liverpool hat im 7. Ligaspiel der Saison den 6. Sieg eingefahren und damit die Tabellenführung in der Premier League behauptet. Diogo Jota erzielte den einzigen Treffer auswärts bei Crystal Palace bereits nach 8 Minuten. Danach verpassten es die Gäste, einen zweiten nachzulegen. Crystal Palace kam nach der Pause zwar besser in die Partie, der Ausgleich wollte dem Team von Oliver Glasner auch wegen einigen starken Interventionen von Liverpool-Keeper Alisson aber nicht gelingen. Die «Adler» warten damit weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison.

Wenden für Arsenal und «City»

Arsenal und Manchester City gerieten wenige Stunden später zwar beide in Rückstand, drehten die Partien aber und hielten einen Punkt hinter den «Reds» den Anschluss. Bei den «Gunners» war Bukayo Saka mit 2 Assists und einem Tor beim 3:1-Heimsieg gegen Southampton fast alleine dafür verantwortlich. Beim Meister aus Manchester hatte Mateo Kovacic mit 2 Toren erheblichen Anteil am mühevollen 3:2-Erfolg gegen Fulham.