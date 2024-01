21 Tore in 4 Spielen: Der YB-Gegner in den Playoffs der Europa League befindet sich in beneidenswerter Form.

Gut zwei Wochen dauert es noch, bis YB in den Playoffs der Europa League Sporting Lissabon zum Hinspiel im Wankdorf empfängt. Getreu der Devise von Spiel zu Spiel zu schauen, sollte der kommende Gegner in Bern noch kein Thema sein. Ansonsten dürfte den Young Boys beim Blick in Richtung Portugal angst und bange werden. Während bei YB die Zahnrädchen nach der Winterpause noch nicht so richtig ineinandergreifen wollen, dürften die Portugiesen das Kräftemessen kaum erwarten.

Der aktuelle Leader der höchsten portugiesischen Spielklasse befindet sich nämlich in bestechender Form. Die Bilanz seit dem Jahreswechsel? 4 Spiele, 4 Siege und ein Torverhältnis von 21:3. Den vorläufigen Höhepunkt erlebte der 19-fache Meister am Montag, als er Casa Pia AC gleich mit einer 8:0-Packung nach Hause schickte.

Legende: Kommt nicht mehr aus dem Jubeln heraus Sportings Viktor Gyökeres. IMAGO / GlobalImagens

Schwedischer Überflieger

Gesicht des offensiven Höhenflugs ist Viktor Gyökeres. Der schwedische Sommer-Neuzugang erzielte beim Kantersieg sein 5. Doppelpack der Saison. Bleibt zu hoffen, dass YB bis in zwei Wochen ein Rezept gefunden hat, um den Liga-Topskorer zu stoppen.